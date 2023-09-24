【杭州亞運】亞運首設電競項目　騰訊5遊戲入選最風光

第19屆杭州亞運會開鑼，今年最特別是首次納入電子競技項目，騰訊 （00700） 旗下便佔4款遊戲，包括《英雄聯盟》、《王者榮耀》（亞運版）、《和平精英》（亞運版），以及代理的《FC Online 4》；另外還有《DOTA2》、《夢三國2》、《街霸V》。

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至於原本入選的《爐石傳說》，早於3月時，因美國暴雪娛樂與網易 （09999） 的合作到期，未就續約事項達成協議，導致該項目運營團隊及伺服器處於終止狀態，被取消納入比賽項目。

《FIFA Online 4》雖然EA與FIFA的授權合作完約，但無阻進入亞運項目，改稱《FC Online 4》亞運足球在綫4。

市場預期電競比賽期間，或刺激投資者對騰訊的興趣，成為電競項目受惠股。

據騰訊所公布旗下4款遊戲的賽程，由9月24日打到10月1日，《王者榮耀》（亞運版）的決賽在9月26日晚上7至9時。《FC Online 4》決賽為9月27日晚上8時半至9時45分。《英雄聯盟》決賽為9月29日晚上7時至9時45分。《和平精英》（亞運版）的決賽為10月1日晚上7時至9時45分。

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記者：譚志偉