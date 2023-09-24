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美駐加大使指 加國經五眼聯盟得知印度或涉暗殺案

環球政治 18:24 2023/09/24

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加拿大早前指，印度須就錫克教領袖尼扎爾（Hardeep Singh Nijjar）遭暗殺一事負責，引發兩國外交風波。美國駐加拿大大使科恩（David Cohen）稱，加方是經五眼聯盟（Five Eyes）收到印度或涉及尼扎爾一案。

外交風波升級 印度限制對加拿大人發簽證（第二版）【下一頁】

加拿大廣播公司（CBC）上周四（21日）報道，渥太華政府調查尼扎爾遭暗殺案長達數月，包括透過人力與電子來源收集情報。

科恩接受加拿大CTV電視台訪問，形容此為共享情報資訊的問題。他稱美加兩國曾就事件作大量溝通，他認為這是其可接受範圍。

科恩證實五眼聯盟的盟友之間有共享情報，協助加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）發表聲明，但科恩沒有披露具體情報內容。

加拿大指印度涉暗殺錫克教領袖 驅逐印外交官【下一頁】

他引述華府官員的説法，指美方認為釐清真相非常重要。據悉，美國總統拜登（Joe Biden）已向印度表達對加方指控的擔憂，美國已要求印度配合加拿大的調查。

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責任編輯：鄭錦玲

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