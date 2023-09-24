【分析】星光夜繽紛燒賣20蚊4粒　對港股有何啟示？

尖沙咀星光夜繽紛的燒賣20蚊4粒成為全城熱話，普遍都認為超貴，因為買一包超市冷藏未煮熟的燒賣，大約1元1粒，熟食店則大約2元1粒，不過，夜繽紛的燒賣照樣一早沽清，民間智慧，對股市有何啟示？

買賣講供求關係，港股的困局在於成交的動力愈來愈低，為人咎病的其中一個問題，是綑綁每手來買。

試想想，若果燒賣以同樣的價錢，100元20粒作開賣，則市場反應未必熱烈了。20蚊搭車都唔夠，出得尖沙咀車費來回亦不便宜，拆散20蚊小額消費，市民出街玩樂，用了都不覺。

同樣道理，港股買股的入場費不菲，十大活躍股份的平均每手成交便需要近3萬元，以騰訊 （00700） 為例，雖然以往股價已拆細，但每手100股，以上周五收市價313.6元計，一手成交便需要3.14萬元，若能夠每股買賣，約300元便買一股，對普通投資者來說，更容易「入口」。

記者：譚志偉