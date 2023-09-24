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 【勤+緣】黃宜弘妻梁鳳儀發聲明　斥有傳媒誤報法庭凍結其資產

股市 17:24 2023/09/24

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【勤+緣】黃宜弘妻梁鳳儀發聲明　斥有傳媒誤報法庭凍結資產

星美文化  （02366）   前身「勤+緣」創辦人梁鳳儀及其夫前立法會議員黃宜弘，遭證監會入稟指控捏造虛構交易，證監會質疑梁鳳儀擬離港，向法庭申請臨時禁制令，擬禁止梁鳳儀出售物業。梁鳳儀周日（24日）發出澄清聲明指，部分傳媒上周六（23日）報導法庭決定時，誤將証監會向法庭提出要凍結其現金及資產的申請，寫成了是法庭的判決，是不對的，稱這對讀報者及公眾不公平，也有損先夫和其本人一向在社會上的名譽。

梁鳳儀聲明又稱，至於證監會之申請，法庭聽取了雙方大律師之陳詞後，最終並沒有頒發該強制令。

「我現時仍可自由地使用我的全球資產包括我各地的銀行戶口、我名下海內外物業等。僅僅列明了某幾項價值不菲的物業，我仍可自由出售，但如有業權變動，即要通知証監會，靜候証監會在28天之內決定是否會向法庭申請把出售該物業所得，仍留在指定戶口內，直至就證監會之申請經正式聆訊有決定為止。」

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責任編輯：李哲毅

港股 證監會 梁鳳儀 黃宜弘
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