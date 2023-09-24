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澤連斯基途徑波蘭未晤官員 關係因穀物爭端續僵

環球政治 17:21 2023/09/24

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波蘭為保障本地農民利益繼續禁止烏克蘭穀物進口，兩國關係緊張。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六（23日）途徑波蘭向當地志願者頒獎，期間未與波蘭官員會晤，被指關係仍陷僵局。

【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基 【下一頁】

澤連斯基上周於紐約出席聯合國大會後，轉訪加拿大渥太華，上周六（23日）途徑波蘭返烏，並向兩名波蘭志願者頒發國家獎。

獲獎者包括一名協助將受傷兒童送往波蘭醫院的記者Bianka Zalewska，及另一名召集醫療隊支援前線附近傷兵的波蘭人杜達（Damian Duda）。

澤連斯基頒獎時，感謝所有首日起就敞開心扉及出手支援的波蘭人。他稱自己相信，若與人們的力量相比，他們共同道路上的一切挑戰都不算甚麼。

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波蘭總統國際政策辦公室負責人Marcin Przydacz則表示，辦公室沒有收到澤連斯基在波蘭逗留期間舉行會晤的任何提議。

另外，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）上周五（22日）警告澤連斯基，不要如早前在聯合國大會發言一樣侮辱波蘭人。

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責任編輯：鄭錦玲

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