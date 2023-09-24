【帶你睇盤】白石角逸瓏灣受惠日後發展　高層三房叫價1050萬

大埔白石角是近年新興的住宅區，吸引不少年輕買家及投資者。今次利嘉閣介紹的屋苑為逸瓏灣，最大賣點是臨海而建，寧靜舒適，而且有大型會所，設備齊全。

放盤單位為9座高層C室，實用面積734平方呎，三房間隔，現叫價1,050萬元（最後更新日期：9月24日）。

放盤單位 逸瓏灣9座高層C室（物業編號：BJ8883464） 間隔 3房2廳 實用面積 734平方呎 叫價 1,050萬元（最後更新日期：9月24日） 賣點 前排海景，寧靜舒適。 豪華會所，設備齊全。 毗鄰逸瓏坊巴士站及多條小巴路線。 屋苑商場種類繁多，起居方便。

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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/逸瓏灣-ii-大廈9座-bj88893464-3-hk

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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