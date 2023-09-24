  • 33°C
香港時間 : 2023924日 (週日) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

投資者368萬購河畔花園一房　料享3.9厘租金回報

股樓投資 16:25 2023/09/24

分享：

分享：

樓價持續調整，有長綫投資者趁機入市。中原地產曾展鵬說，沙田河畔花園E座高層05室，實用面積269平方呎，一房間隔，7月放盤叫價約420萬元，日前議價後以368萬元易手，累減52萬元，實用呎價約13,680元。

曾展鵬表示，買家為一名長綫投資者，見樓價回軟，打算趁低吸納，見業主提供合理議價空間，即把握機會購入單位收租，以單位市值月租約12,000元計，料可享約3.9厘租金回報。

據了解，原業主於2010年以173萬元入市上址，持貨13年，現賬面獲利約195萬元離場，單位期內升值約113%。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6


【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

立即訂閱《iMoney》收看林少陽獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

同場加映 【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

物業出租 沙田 中原地產 河畔花園 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

陳茂波訪歐介紹香港新優勢商機　指法英企業對赴港發展興趣大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款