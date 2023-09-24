投資者368萬購河畔花園一房　料享3.9厘租金回報

樓價持續調整，有長綫投資者趁機入市。中原地產曾展鵬說，沙田河畔花園E座高層05室，實用面積269平方呎，一房間隔，7月放盤叫價約420萬元，日前議價後以368萬元易手，累減52萬元，實用呎價約13,680元。

曾展鵬表示，買家為一名長綫投資者，見樓價回軟，打算趁低吸納，見業主提供合理議價空間，即把握機會購入單位收租，以單位市值月租約12,000元計，料可享約3.9厘租金回報。

據了解，原業主於2010年以173萬元入市上址，持貨13年，現賬面獲利約195萬元離場，單位期內升值約113%。

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