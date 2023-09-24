德州埃爾帕索日增兩千非法移民 市長指已達臨界點

美墨邊境非法移民危機加劇，每日有兩千名非法移民進入德州邊境城市埃爾帕索（El Paso）。埃爾帕索市長利澤（Oscar Leeser）形容，該市資源有限已經達到臨界點。

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利澤於記者會上表示，每天有超過2,000人前往埃爾帕索市尋求庇護，遠高於數周前介乎350至400人的水平。

上周六（23日）更有近9,000人非法入境，創下近幾個月以來的單日入境人數新高。

埃爾帕索市過去10日與美國邊境巡邏隊合作，為6,500人提供庇護所。但因當地資源緊張，庇護所已爆滿。

利澤坦言，埃爾帕索市只有這麼多資源，目前更已到達臨界點。

湧入該市的非法移民主要來自委內瑞拉、洪都拉斯和海地，他們乘坐巴士和貨車前往墨西哥邊境城鎮，再轉往德州的埃爾帕索或伊格爾帕斯市（Eagle Pass），後者更因大量非法移民跨越邊境要頒布緊急狀態。

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德州和佛羅里達州的共和黨州長將非法移民送往紐約等民主黨人管轄的城市，被指有違人道主義精神。但利澤聲稱，該市送出的所有非法移民都是自願前往他們選擇的城市。

隨著德州危機升級，華府向邊境派遣800名士兵，於德州駐守的國民警衛隊成員增至2,500人。

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責任編輯：鄭錦玲