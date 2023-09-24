陳茂波訪歐介紹香港新優勢商機　指法英企業對赴港發展興趣大

財政司司長陳茂波在網誌提到，過去一周分別在法國及英國訪問，向當地工商專業界介紹香港的最新發展和新優勢，並就其關心的議題交流看法，而與企業交流期間，了解到他們對往香港發展有頗大興趣，個別正與引進重點企業辦公室洽商在港落戶，以香港作為基地，拓展粵港澳大灣區、內地以至亞洲市場。

陳茂波引述指，他們看好內地及亞洲市場的規模優勢及增長潛力，而香港實行普通法制度、法治信譽優良、營商環境友善、稅制簡單稅率低、監管制度與國際標準銜接且行使適度，是他們熟悉、信任和較喜歡的落戶地。

陳茂波說，今次行程與工商專業界代表會面交流很多，而在交流過程中，不難感受到，法英兩地金融及商界領袖普遍認為在香港營商機遇龐大，認為「一國兩制」的制度安排，尤其普通法及法治，是他們對香港的信心所繫。

陳茂波於網誌又提到，今次專程訪問幾家綠色科技企業，積極吸引他們到港，豐富香港綠色科技產業內容，加速香港國際綠色科技及綠色金融中心的發展。同時參觀了香港跟當地幾個合作項目，包括在英國倫敦去年投入服務，由港鐵公司負責營運管理的伊利沙伯鐵路綫。

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