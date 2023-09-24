拜登擬向越南出售美製F16戰機 華府或提供特殊融資

美國總統拜登（Joe Biden）本月上旬訪問越南後，路透社引述消息指美國正與越南商討出售一批美製F-16戰機，或為美越有史以來最大規模的武器轉讓協議。華府更考慮提供特殊融資條款，助資金短缺的越南購買軍備。

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路透社報道，美越可能會在明年內達成出售美製F-16戰機的協議，以完善兩國新升級的伙伴關係。此項為兩國過去一個月官方會晤的關鍵議題，仍處於早期階段，且尚未敲定具體條款。

據悉，華府正考慮為貴價軍備制定特殊融資條款，助資金短缺的河內擺脫對俄製武器的依賴。

美國自2016年解除武器禁運以來，對越南的國防出口僅限於海岸防衛隊船隻和教練機，而越南約8成軍備來自俄羅斯。

越南每年進口軍備的開支約為20億美元（約156億港元），而由於美製軍備成本高昂，越南過去10年間僅花不足4億美元（約31.2億港元）購買美國軍備。

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華府認為越南長遠可將部分預算，轉移至美國或其合作夥伴。美方據報願意牽頭協助越南，購買所需軍備。

另外，越南和中國的南海領土爭端正升溫，越南積極尋求建立海上防禦。

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責任編輯：鄭錦玲