  • 32°C
香港時間 : 2023924日 (週日) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登擬向越南出售美製F16戰機 華府或提供特殊融資

環球政治 15:10 2023/09/24

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）本月上旬訪問越南後，路透社引述消息指美國正與越南商討出售一批美製F-16戰機，或為美越有史以來最大規模的武器轉讓協議。華府更考慮提供特殊融資條款，助資金短缺的越南購買軍備。

拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日 【下一頁】

路透社報道，美越可能會在明年內達成出售美製F-16戰機的協議，以完善兩國新升級的伙伴關係。此項為兩國過去一個月官方會晤的關鍵議題，仍處於早期階段，且尚未敲定具體條款。

據悉，華府正考慮為貴價軍備制定特殊融資條款，助資金短缺的河內擺脫對俄製武器的依賴。

美國自2016年解除武器禁運以來，對越南的國防出口僅限於海岸防衛隊船隻和教練機，而越南約8成軍備來自俄羅斯。

越南每年進口軍備的開支約為20億美元（約156億港元），而由於美製軍備成本高昂，越南過去10年間僅花不足4億美元（約31.2億港元）購買美國軍備。

美國車廠工人集體罷工 車價恐飆升 【下一頁】

華府認為越南長遠可將部分預算，轉移至美國或其合作夥伴。美方據報願意牽頭協助越南，購買所需軍備。

另外，越南和中國的南海領土爭端正升溫，越南積極尋求建立海上防禦。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美民主黨參議員涉貪被起訴 拒辭職堅稱清白
2023/09/23
美民主黨參議員涉貪被起訴 拒辭職堅稱清白
【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基
2023/09/23
【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
2023/09/22
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
拜登連環「蝦碌」再釀懷疑 一字不漏重覆故事疑背稿
2023/09/22
拜登連環「蝦碌」再釀懷疑 一字不漏重覆故事疑背稿
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
2023/09/22
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外

你可能感興趣

美民主黨參議員涉貪被起訴 拒辭職堅稱清白
17:25 2023/09/23
美民主黨參議員涉貪被起訴 拒辭職堅稱清白
【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基
12:08 2023/09/23
【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
18:00 2023/09/22
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
地緣政治 國防 軍備 拜登 美國 越南 中國

下一篇文章

美民主黨參議員涉貪被起訴 拒辭職堅稱清白
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款