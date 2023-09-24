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【帶你睇盤】西半山豪宅CLUNY PARK　典雅大宅氣派　連1車位叫價8800萬

股樓投資 15:22 2023/09/24

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樓價持續調整，不少豪宅減價出售，吸引用家入市。今次利嘉閣推薦的屋苑為西半山CLUNYPARK。屋苑最大賣點是樓齡未夠10年，望西半山一帶景致，戶戶享私人電梯大堂。

放盤單位為低層B室，實用面積2,115平方呎，四房四套連工人套間隔，現連1個車位放售，叫價8,800萬元（最後更新日期：9月24日）。從相片可見，單位享靚裝修。

放盤單位干德道CLUNYPARK低層B室（物業編號：BT86559811）
間隔4房4套連工人套
實用面積2,115平方呎
叫價8,800萬元（最後更新日期：9月24日）
賣點

新樓豪宅盤。

豪華裝修，間隔實用。

半山大宅，管理完善。

連1車位。

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【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/cluny-park-bt86559811-3-hk

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

CLUNY PARK 西半山 豪宅 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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