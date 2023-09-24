【帶你睇盤】西半山豪宅CLUNY PARK　典雅大宅氣派　連1車位叫價8800萬

樓價持續調整，不少豪宅減價出售，吸引用家入市。今次利嘉閣推薦的屋苑為西半山CLUNYPARK。屋苑最大賣點是樓齡未夠10年，望西半山一帶景致，戶戶享私人電梯大堂。

放盤單位為低層B室，實用面積2,115平方呎，四房四套連工人套間隔，現連1個車位放售，叫價8,800萬元（最後更新日期：9月24日）。從相片可見，單位享靚裝修。

放盤單位 干德道CLUNYPARK低層B室（物業編號：BT86559811） 間隔 4房4套連工人套 實用面積 2,115平方呎 叫價 8,800萬元（最後更新日期：9月24日） 賣點 新樓豪宅盤。 豪華裝修，間隔實用。 半山大宅，管理完善。 連1車位。

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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/cluny-park-bt86559811-3-hk

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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