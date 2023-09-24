【債務上限】共和黨擬推加辣方案　阻政府下周停擺

美國政府距離用盡資金僅餘6天，眾議院院長麥卡錫的共和黨黨友Garret Graves表示，共和黨考慮周四推進一項為期14至60天的臨時政府資助措施，以避免政府停擺。主流共和黨人建議31日持續解決方案，該方案將暫時減少政府本地支出27%，有別於原本的8%，以及包括一項保守的移民及邊境法案，並設立一個債務委員會來研究削減福利。

即使麥卡錫能夠說服黨友同意，但這樣的方案正在參議院時，也一定遭到否決。預期眾議院共和黨人開天殺價，作為推動參議院降低支出談判的起點。

但極右的共和黨議員Matt Gaetz 已表明反對。共和黨議員正與時間競賽，以草議一項獲得黨內支持的方案，以便於本周通過。Garret Graves指出，「我認為這是一個錯誤」，對極右派議員Matt Gaetz的反對表示失望，每逢接近財政年度的日子，反對黨均利用機會迫使白宮在一些問題上讓步，但效用正在減弱。

眾議院周二將恢復審議國防部全年撥款法案，但其爭拗已幾乎沒有時間予新方案於本周通過。參議院亦正在製定自己的妥協方案，最快可能周二公布。

【債務上限】美國政府停擺倒數9天 共和黨投票前爆內亂 眾議院直接休會到下周二

記者：譚志偉