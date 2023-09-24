筲箕灣形薈開放式戶483萬沽　七年帳面貶值14%

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樓價持續調整，其中開放式間隔半新盤持續受壓，屢錄蝕讓成交。筲箕灣形薈一個281平方呎的開放式單位日前減價逾100萬元沽出，原業主於2016年入市，單位現貶值約13.7%。
美聯物業黎泳傑說，形薈1A座低層H室，實用面積281平方呎，開放式間隔，原叫價590萬元，但隨市況調整叫價，日前以483萬元易手，實用呎價約17,189元。
資料顯示，原業主於2016年8月以約559.7萬元購入物業，現帳面蝕76.7萬元，物業期內貶值約13.7%。
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撰文 : 黃卓賢