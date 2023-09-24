嘉湖山莊三房月租1萬　租客即睇即租　實用呎租18.1元

天水圍嘉湖山莊再錄低價租務個案，祥益地產林家倫表示，嘉湖山莊1期（樂湖居）12座低層D室，實用面積551平方呎，三房兩廳間隔，日前以月租1萬元租出，實用呎租約18.1元。

林家倫透露，租客為區內客，主要鍾情屋苑鄰近小朋友上學地點，而且周邊配套完善，考慮到單位內籠企理，租金符合預算，便決定以月租1萬元「即睇即租」上址。

林家倫續稱，如以現時同類型單位的銀行估價約471萬元計算，單位租金回報率達2.5厘。

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