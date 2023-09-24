香港珠海學院內地生預繳一年租　御海灣兩房月租1.5萬　租金回報2厘

香港珠海學院內地生預繳一年租金，涉資18萬元，承租屯門御海灣高層兩房單位，業主享約2厘租金回報。

祥益地產黃慶德表示，御海灣1座高層G室，實用面積437平方呎，兩房一廳間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租約34.3元。租客為香港珠海學院內地生，鍾情屋苑為區內最新入伙的樓盤，可即租即住，加上客廳及房間均擁開揚海景，故承租單位。由於租客願意一次過預繳一年的租金，所以業主減租1,000元。

黃慶德表示，如以業主於2022年以約904.9萬元的購入價計算，單位租金回報率約2厘。

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