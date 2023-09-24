預繳半年租金　獲業主減租200元　寶怡花園兩房月租1.03萬

租客預繳多個月租金，多數獲業主減租。祥益地產黃文樂稱，屯門寶怡花園1座高層F室，實用面積415平方呎，兩房一廳，日前獲區內客垂青，並表明一次過預繳6個月租金，故業主願意減租200元。

代理透露，租客鍾情單位附設企理裝修，加上家中即將增添家庭成員，故物色鄰近家人的居所，方便互相照應。由於租客表明一次過預繳6個月租金，故業主願意減租200元，終以月租1.03萬元租出單位，實用呎租約24.8元。

黃文樂續稱，以現時同類型單位銀行估值約474萬元計算，該單位租金回報率約2.6厘。

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