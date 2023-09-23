【香港夜繽紛】K11海濱夜市人頭湧湧　廿蚊四粒燒賣檔排長龍　9時沽清

為響應政府推動夜經濟，星光大道與K11 MUSEA合作，舉辦尖沙嘴文化海濱夜市，其中有攤檔以「20元4粒」價錢發售燒賣，引起熱論，不少網民認為定價過高，但現場所見，今晚有不少人慕名而來，燒賣更在晚上9時沽清，而夜市整體氣氛不錯。

▲ 網上圖片

今晚為夜市開幕第二晚，現場人頭湧湧，氣氛非常熱鬧，不少攤檔大排長龍，吸引不少旅客及本地人前來。有攤檔以「20元4粒」價錢發售燒賣，速成夜市焦點，其後店主在社交媒體發文指，兩年來未曾加價，直言主打賣辣椒油，燒賣只是陪襯。雖然店主解釋後，網民仍爭議不休，但這成為另類行銷，吸引不少人慕名而來光顧，而其他攤檔亦人頭湧湧。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資料顯示，星光大道與K11 MUSEA合作，於本月22日起，一連4個周五及周六，於下午5時開始至晚上11時，在尖沙咀海旁星光大道舉行夜市，設置近30個本地品牌的攤位，同時亦會有現場音樂表演、飲食活動。



【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合

https://inews.hket.com/article/3613876

同場加映 【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機