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【香港夜繽紛】K11海濱夜市人頭湧湧　廿蚊四粒燒賣檔排長龍　9時沽清

股樓投資 23:10 2023/09/23

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為響應政府推動夜經濟，星光大道與K11 MUSEA合作，舉辦尖沙嘴文化海濱夜市，其中有攤檔以「20元4粒」價錢發售燒賣，引起熱論，不少網民認為定價過高，但現場所見，今晚有不少人慕名而來，燒賣更在晚上9時沽清，而夜市整體氣氛不錯。

網上圖片

今晚為夜市開幕第二晚，現場人頭湧湧，氣氛非常熱鬧，不少攤檔大排長龍，吸引不少旅客及本地人前來。有攤檔以「20元4粒」價錢發售燒賣，速成夜市焦點，其後店主在社交媒體發文指，兩年來未曾加價，直言主打賣辣椒油，燒賣只是陪襯。雖然店主解釋後，網民仍爭議不休，但這成為另類行銷，吸引不少人慕名而來光顧，而其他攤檔亦人頭湧湧。

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資料顯示，星光大道與K11 MUSEA合作，於本月22日起，一連4個周五及周六，於下午5時開始至晚上11時，在尖沙咀海旁星光大道舉行夜市，設置近30個本地品牌的攤位，同時亦會有現場音樂表演、飲食活動。


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撰文 : 黃卓賢

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