  • 30°C
香港時間 : 2023923日 (週六) 22:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姜濤 x 可口可樂】姜濤現身「可口可樂暢爽夏日派對」 逾千姜糖炎夏撐場支持偶像

理財智慧 22:05 2023/09/23

分享：

分享：

姜濤今日出席於赤柱舉行的「可口可樂暢爽夏日派對」，與粉絲們來個近距離接觸，除了玩遊戲更與得獎幸運兒影大合照。今次已經是可口可樂年內為姜濤與粉絲舉行的第二場見面會。近年隨着姜濤人氣有增無減，工作量排山倒海，姜糖能在公眾活動見到偶像的機會不多，故姜糖們總會大力支持姜濤的代言品，既力撐偶像，亦冀望品牌可有多些讓他們與偶像見面的機會。今日氣溫高達33度，現場所見，在酷熱天氣下不少姜糖除了應援物和手提風扇，亦有手拿一瓶可樂，可見大家對姜濤的代言支持力度依然，當然，呷一口冰涼可樂也能為這炎夏解一解暑。

由於今日天氣酷熱，加上活動於中午12時舉行，大家一直在猜想姜濤會以甚麼衣著打扮出席派對，如會否配合派對主題的「暢爽」造型。最終主角出現，姜濤以白色長袖恤衫襯上紅色長褸現身，再加上姜糖們的歡呼聲，現場氣氛高漲，姜濤現身不久也忍不住要拿紙巾抹汗，在玩傳冰遊戲時更忍不住偷吃冰塊降溫。過去外界就說MIRROR是沒有夏天的，因為他們在任何天氣也是穿著冬裝出現，或者....這也算是他們成名代價的一種。

點擊圖片放大
+4
+3

另一方面，向來低調的姜濤都很少公開分享「私事」，故他正在秘密學車本來也無心公告天下，可惜最終仍被公眾發現，他承認現正在學車，但只上了幾堂，技術一般，並強調沒有買車的打算，只覺得男仔一定要學識揸車。至於大家關心姜濤會否接受早前粉絲投得的「KEUNG T0」車牌，他則笑言收到也不敢用，籲粉絲留來自用。

 

點擊圖片放大
+7
+6

 

【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」【見下頁】

點擊圖片放大
+14
+13

 

【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？【見下頁】

姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意【見下頁】

 

點擊圖片放大
+40
+39

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
可口可樂 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 電影院 電影 姜濤 Mirror 電訊盈科（00008） 香港電訊－SS（06823） 港股

下一篇文章

凱帆軒兩房SSD鬆綁即沽　帳面貶值逾一成離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款