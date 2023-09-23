【姜濤 x 可口可樂】姜濤現身「可口可樂暢爽夏日派對」 逾千姜糖炎夏撐場支持偶像

姜濤今日出席於赤柱舉行的「可口可樂暢爽夏日派對」，與粉絲們來個近距離接觸，除了玩遊戲更與得獎幸運兒影大合照。今次已經是可口可樂年內為姜濤與粉絲舉行的第二場見面會。近年隨着姜濤人氣有增無減，工作量排山倒海，姜糖能在公眾活動見到偶像的機會不多，故姜糖們總會大力支持姜濤的代言品，既力撐偶像，亦冀望品牌可有多些讓他們與偶像見面的機會。今日氣溫高達33度，現場所見，在酷熱天氣下不少姜糖除了應援物和手提風扇，亦有手拿一瓶可樂，可見大家對姜濤的代言支持力度依然，當然，呷一口冰涼可樂也能為這炎夏解一解暑。

由於今日天氣酷熱，加上活動於中午12時舉行，大家一直在猜想姜濤會以甚麼衣著打扮出席派對，如會否配合派對主題的「暢爽」造型。最終主角出現，姜濤以白色長袖恤衫襯上紅色長褸現身，再加上姜糖們的歡呼聲，現場氣氛高漲，姜濤現身不久也忍不住要拿紙巾抹汗，在玩傳冰遊戲時更忍不住偷吃冰塊降溫。過去外界就說MIRROR是沒有夏天的，因為他們在任何天氣也是穿著冬裝出現，或者....這也算是他們成名代價的一種。

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另一方面，向來低調的姜濤都很少公開分享「私事」，故他正在秘密學車本來也無心公告天下，可惜最終仍被公眾發現，他承認現正在學車，但只上了幾堂，技術一般，並強調沒有買車的打算，只覺得男仔一定要學識揸車。至於大家關心姜濤會否接受早前粉絲投得的「KEUNG T0」車牌，他則笑言收到也不敢用，籲粉絲留來自用。

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記者：張以正