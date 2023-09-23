凱帆軒兩房SSD鬆綁即沽　帳面貶值逾一成離場

中原地產黃家全表示， 奧運站本月二手買賣交投偏靜，新近錄得一宗凱帆軒成交，單位為3座中層G室，實用面積439平方呎，採兩房間隔，單位座向西南方，望開揚海景，最新以758萬元易手，折合實用呎價17,266元。

據了解，原業主於2020年9月以845萬元購入上址，持貨剛滿3年，是次轉手帳面需蝕讓87萬元離場。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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