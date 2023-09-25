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專業人士每呎56.7元租海日灣開放式　創屋苑同類單位新高

股樓投資 15:00 2023/09/25

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中原地產吳嘉權表示，樓市前景未明，不少用家選擇先租樓自住，近期整體租賃交投持續活躍，租盤短缺下，租金逐步上揚，大埔白石角海日灣新近錄的一宗開放式戶的租務成交，呎租創項目同類單位新高。

吳嘉權表示，海日灣二期13座高層C室，單位實用面積252平方呎，開放式間隔，議價後以14,300元租出，實用平均呎租56.7元，創同類單位新高呎租。

據了解，新租客為一名專業人士，見屋苑樓齡較新，環境舒適，即租入單位自用，方便工作。據了解，業主則於2022年以390萬元購入單位，是次租出單位可享約4.4厘租金回報。

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延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

大埔 白石角 海日灣 中原地產 二手市場

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