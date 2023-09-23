新屯門中心租客原住所不獲續約　1.08萬租同大廈兩房

祥益地產黃慶德表示，日前屯門新屯門中心錄得租賃成交個案，是次租客為區內客，由於原住所不獲續租，因此需物色租盤搬遷，該單位的租金回報率約2.7厘。



黃氏稱，上述所錄成交單位為3座高層D室，實用面積501平方呎，兩房一廳，日前獲區內客垂青。該租客鍾情單位與原住所屬「樓上樓下」，方便搬遷，而且熟悉該區環境，有感區內配套完善，加上單位內籠企理，租金亦符合預算，遂便決定「即睇即租」，以月租1.08萬元承租單位，平均呎租為21.6元。



黃氏續稱，若以現時同類型單位的銀行估值約481萬元作計算，該單位的租金回報率約2.7厘。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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