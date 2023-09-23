新婚客睇準時機購減價單位　609萬承接美孚新邨兩房

美聯物業王俊康表示，美孚新邨有兩房單位減價易手，吸引新婚客承接上車，議價41萬元，以609萬元成交。

上述成交單位為美孚新邨三期百老滙街47號中高層A室，實用面積520平方呎，屬兩房間隔，內櫳企理，據了解，單位於今年5月份放盤，原叫價650萬元，因應市況轉弱，調減41萬至609萬元成交，減幅6.3%，折合實用呎價約11,712元。

據悉，原業主於2006年1月以201萬元購入，是次轉手帳面獲利408萬元，帳面大幅升值2倍。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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