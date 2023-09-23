▲ 【AMZN】亞馬遜Amazon Prime Video明年起插入廣告 無廣告要額外月付 2.99美元

串流平台陸續考慮加入廣告增加收入來源，美國亞馬遜（Amazon，美：AMZN）計劃2024年初為串流平台Prime Video 引入廣告，初步先在美國推出廣告，其後再擴至其他國家，若美國客戶不想觀看廣告，須每月額外支付2.99美元。

亞馬遜Amazon在周五發布貼文表示：「為了繼續投資引人注目的內容，並在很長一段時間內不斷增加投資，從2024 年初開始，Prime Video 節目和電影將包含有限的廣告。 」亞馬遜Amazon表示，「會比有線電視和其他串流媒體提供商更少廣告」。

Prime Video 現在將加入競爭對手的串流服務，包括Netflix（美：NFLX）、華納兄弟探索（美：WBD）的Max、迪士尼的Disney+、Hulu 都開始依賴廣告，認為引入廣告選項不僅為消費者提供更便宜的選擇，而且還帶來了額外的收入來源。

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編輯：李哲毅