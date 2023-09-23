HENLEY PARK舉辦Gym Day　讓準買家體驗運動空間及健身設備

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下啟德HENLEY PARK佔盡啟德發展區之地利，鄰近即將落成大型商場，滿足生活日常及消閒娛樂所需，同時擁有維多利亞港景致，前迎世界級的香港最大的體育園區，座擁世界級地標式景觀。

適逢體壇盛事杭州亞運會即將隆重開幕，發展商特意於CLUB HENLEY PARK舉辦HENLEY PARK - Gym Day，與運動同好率先體驗HENLEY PARK會所的多元運動空間及多款先進健身設備。讓一眾準買家感受啟德體育園區的魅力之餘，亦為香港運動健兒打氣。

活動亦吸引到不少客人，並率先體驗會所的多元運動空間及多款先進健身設備。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機