區內客鍾情特色單位附大平台　1.63萬租利奧坊．凱岸一房

特色單位別具獨特魅力，吸引租客承租。香港置業曾家輝表示，旺角利奧坊．凱岸新簇，加上鄰近設施配套齊全。屋苑近日錄得租務成交，新租客斥1.63萬元承租一房戶連大平台，實用呎租約70.9元。

上述租出單位為利奧坊．凱岸極低層，實用面積約230平方呎，屬一房連大平台間隔，向南望市景。曾家輝稱，單位以1.75萬元放租約2星期後獲新租客接洽，雙方經議價後以1.63萬元承租，折合實用呎租約70.9元。據悉，新租客為區內客，心儀單位間隔四正及設有大平台，故睇樓1次後即拍板承租。

資料顯示，業主於2021年8月以約721.3萬元購入上述單位，現租出單位能享2.71厘租務回報。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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