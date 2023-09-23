屯門凱和山今開售　沽約33伙　視乎招標反應部署下輪銷售

政府周五（22日）晚上突然放寬按保，就樓花物業作出修訂，與已落成物業看齊，即未及現樓亦能上會承造高成數按揭。有業內人士稱此為「減辣頭盤」，而今日開售、由路勁地產及深圳控股合作的屯門掃管笏凱和山，屬修訂後首個推售的項目，首輪推出158伙，折實價312.5萬元起。現場所見，有數十組準買家陸續到場等候抽籤揀樓，場面氣氛不俗。

就市場消息指，項目截至約下午2時，項目已售出33伙單位。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，今日出席的買家以年輕人士及自住為主，鍾情於項目的建築設計、實用間隔及會所設施，而受惠於昨日放寬按保以及項目附合短樓花期的要求，近三成買家選擇即供付款計劃。儘管參觀人流持續，惟近期樓市受困於內外經濟環境影響，加上期待下月施政報告會有新的減辣或利好消息，市場觀望味濃厚，集團會待明日推出招標單位後總結市況，再部署下一輪銷售計劃。

其中據中原地產透露，大手客的A組時段，有該行客人成功抽中頭籌，買家是兩姊妹，購入兩伙一房單位自用，選用即供付款計劃，合共斥資約846萬元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，市場觀望氣氛濃厚，預期本月一手成交將大幅回落至400宗至500宗水平；二手亦同步受壓，預期按月回落1成多至約2,400宗。

延伸閲讀：【2023新盤】屯門凱和山逾千呎示範單位多圖直擊 【下一頁】

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