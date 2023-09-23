  • 30°C
香港時間 : 2023923日 (週六) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美民主黨參議員涉貪被起訴 拒辭職堅稱清白

環球社會熱點 17:25 2023/09/23

分享：

分享：

美國司法部周五（22日）公布，民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）與妻子涉嫌貪污被起訴，並展示兩人貪污的證物。多位民主黨人呼籲梅南德茲辭職，但後者堅拒，並堅稱自己清白。

拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日 【下一頁】

紐約南區檢察官Damian Williams指出，梅南德茲與妻子非法收受賄賂，幫助保護3名商人及影響埃及政府。梅南德茲被指受賄嘗試加快美國對埃及賣武，以及向美國農業部高官施壓，要求保護相關人士。

Williams指執法部門在兩人家中搜出，他們藏在信封及衣物內的約50萬美元賄款﹑印有梅南德茲名字的金條﹑賓士名車及其他禮物。

Williams呼籲，任何知情人士應盡快向當局通報。聯邦政府正尋求，沒收梅南德茲名下新澤西州的住宅﹑2019年賓士車輛及其他有關人士在銀行的資產等。

點擊圖片放大
+4
+3

【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基 【下一頁】

民主黨眾議員Dean Phillips對黨友梅南德茲感失望，認為後者應該辭職。但梅南德茲拒絕，表明會證明清白，強調無罪推定下他仍然無罪，會繼續抗爭。

梅南德茲自2006年起擔任新澤西州參議員，屬黨內高層人物，過去5年屬具影響力的參議院外交委員會成員之一，對美國與中國﹑俄羅斯及中東各國外交關係有莫大影響力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

大蕭條時期1萬面額美鈔 以48萬美元拍賣價成交
今日
大蕭條時期1萬面額美鈔 以48萬美元拍賣價成交
拜登連環「蝦碌」再釀懷疑 一字不漏重覆故事疑背稿
2023/09/22
拜登連環「蝦碌」再釀懷疑 一字不漏重覆故事疑背稿
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
2023/09/22
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
【俄烏戰爭】拜登保證美國繼續軍援 助烏抗俄入侵
2023/09/22
【俄烏戰爭】拜登保證美國繼續軍援 助烏抗俄入侵
特朗普承諾倘當選總統 遣軍駐美墨邊境打擊非法移民
2023/09/21
特朗普承諾倘當選總統 遣軍駐美墨邊境打擊非法移民

你可能感興趣

大蕭條時期1萬面額美鈔 以48萬美元拍賣價成交
今日 10:05
大蕭條時期1萬面額美鈔 以48萬美元拍賣價成交
拜登連環「蝦碌」再釀懷疑 一字不漏重覆故事疑背稿
17:15 2023/09/22
拜登連環「蝦碌」再釀懷疑 一字不漏重覆故事疑背稿
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
12:30 2023/09/22
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
地緣政治 外交 美國 新澤西 貪污 美國參議院 美國民主黨 美國司法部 埃及
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款