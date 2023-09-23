美民主黨參議員涉貪被起訴 拒辭職堅稱清白

美國司法部周五（22日）公布，民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）與妻子涉嫌貪污被起訴，並展示兩人貪污的證物。多位民主黨人呼籲梅南德茲辭職，但後者堅拒，並堅稱自己清白。

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紐約南區檢察官Damian Williams指出，梅南德茲與妻子非法收受賄賂，幫助保護3名商人及影響埃及政府。梅南德茲被指受賄嘗試加快美國對埃及賣武，以及向美國農業部高官施壓，要求保護相關人士。

Williams指執法部門在兩人家中搜出，他們藏在信封及衣物內的約50萬美元賄款﹑印有梅南德茲名字的金條﹑賓士名車及其他禮物。

Williams呼籲，任何知情人士應盡快向當局通報。聯邦政府正尋求，沒收梅南德茲名下新澤西州的住宅﹑2019年賓士車輛及其他有關人士在銀行的資產等。

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民主黨眾議員Dean Phillips對黨友梅南德茲感失望，認為後者應該辭職。但梅南德茲拒絕，表明會證明清白，強調無罪推定下他仍然無罪，會繼續抗爭。

梅南德茲自2006年起擔任新澤西州參議員，屬黨內高層人物，過去5年屬具影響力的參議院外交委員會成員之一，對美國與中國﹑俄羅斯及中東各國外交關係有莫大影響力。

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責任編輯：吳漢培