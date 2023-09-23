兆禧苑兩房附企裝連及家電　可即買即住　獲外區客FULL PAY 340萬入市

祥益地產邱家邦表示，屯門區未來基建概念不容忽視，具一定升值潛力，其中屯門居屋兆禧苑近日錄一宗蝕讓個案。

屋苑A座中層5室，實用面積363平方呎，一房一廳間隔。新買家為外區客，考慮到屋苑鄰近親友，方便照應，而且自己熟悉該區環境，有感配套不俗，加上單位內附企裝連大部分家電，攜包即可入住，遂便決定FULL PAY 340萬 (自由市場價) 購入上址作自住。

是次成交單位原業主2017年以約372萬(自由市場價) 購入，轉手帳面蝕約32萬。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機