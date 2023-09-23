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辛偉誠料限特定年齡購煙 打造英「無煙世代」

環球社會熱點 14:36 2023/09/23

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英國媒體報稱，首相辛偉誠（Rishi Sunak）考慮引入更嚴格禁煙條例，限制特定年齡人士不允許購買香煙，有意讓英國下一個世代成為「無煙世代」。

辛偉誠傳改革英高考接軌國際 工黨批「無用噱頭」 【下一頁】

《衛報》報道指出，政府計劃實施類似新西蘭去年12月的禁煙措施，包括提高合法吸煙年齡等，最終希望落實2009年1月1日後出生人士禁止買煙，逐步讓英國下世代成為「無煙一代」。

根據新西蘭的禁煙措施，當地更立法減少香煙產品尼古丁含量，限制可出售香煙產品的場所，不再允許便利店及超級市場販賣。

衛報指最新披露的潛在政策屬辛偉誠針對未來大選，考慮推出的全新消費者導向的措施。YouGov最新民調指出，辛偉誠支持度降至新低45%水平，多達68%受訪者對首相有負面評價。

英急症室去年多百萬患者求診 NHS醫護罷工加劇需求 【下一頁】

工黨亦提出類似世代禁煙建議，影子衛生大臣施特里特丁（Wes Streeting）希望了解，英國社會是否準備迎接改變。

英國政府發言人表示，吸煙對英國國民保健服務（NHS）及經濟每年造成沉重負擔，希望鼓勵更多民眾戒煙，達成2030年無煙社會目標。

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責任編輯：吳漢培

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