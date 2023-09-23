【芯片大戰】美國商務部敲定最終規則　避免中國等受惠其百億半導體補貼

中美就半導體相互競爭，美國商務部周五（22日）發布，有關防止中國和其他被認為對美國國家安全構成威脅的國家使用其半導體製造補貼的最終規定。 拜登政府先前推出《晶片與科學》法案，為美國的半導體生產、研究和人才培育提供了520億美元的資金。

今年3月，當局提出的設立「防護欄桿」，限制美國補貼受益者在像中國和俄羅斯等被關注海則國家，擴大半導體製造業的投資，並限制激勵資金的受益企業與備受關注的 外國實體進行聯合研究或技術授權的合作。

雷蒙多：警惕資金用途

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週二（19日）曾對國會表示：「我們必須絕對警惕，確保一分錢也不會幫助中國超越我們。」她又稱，如果受惠企業違反限制 ，商務部可以收回聯邦撥款。

該規定禁止接受資金企業在受關注的海外國家顯著擴大半導體製造能力，持續時間為10年，同時限制企業與受關注的外國實體進行某些聯合研究或技術許可方面的合作，但允許國際標準、 專利許可和利用晶圓廠和封裝服務。

視增加無塵室為擴張指標

最終規則將擴大的半導體製造能力，與增加無塵室或其他物理空間連結起來，並將增加生產能力超過5%的情況定義為實質擴張。

該規則還將某些半導體分類為國家安全關鍵，觸發更嚴格的限制，包括量子運算的當前一代和成熟節點晶片，用於輻射密集環境和其他專門的軍事能力。

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記者：李哲毅