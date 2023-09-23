八達通遭可疑網站偽冒　呼籲市民提高警覺

近期接連發生大型機構被黑客入侵事件，遭攻擊對象包括數碼港及香港消費者委員會，導致大量重要個人資料外洩，引起公眾關注電腦系統保安。八達通卡有限公司（八達通）提醒市民和客戶提高警覺，注意8個可疑網站，當中亦包含手機應用程式下載連結。更提醒市民和客戶提高警覺，慎防一封偽冒由本公司發出之電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人資料。

偽冒八達通公司發出的虛假電郵：

▲ 偽冒八達通公司發出的虛假電郵。

可疑網站名：

www.stbd.top

www.stbd.cc

www.sitongbada.cc

www.sitongbada.org

h5.stbd.top

xgbdb.com

https://new-api.meiqia.com/client/

https://download.stbd.top/android/sitongbada_android_v02.apk

八達通表示，以上可疑網站包含手機應用程式下載連結，澄清該批網站及虛假電郵與八達通無任何關係，並已通知金管局。若市民對此有任何疑慮，或者曾在該可疑網站或電郵提供個人資料或下載手機應用程式，請致電2266 2222與八達通聯絡。

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金管局提醒公眾，任何人士若曾向該網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該網站進行任何交易，應聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）。

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編輯：譚翠兒