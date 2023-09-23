安永投資14億美元建制人工智慧平台　協助客戶使用AI轉型

安永會計師事務所22日宣布投資 14 億美元（約109.5億港元）建置人工智慧（AI）應用 EY.ai 平台，協助客戶使用 AI 實現業務轉型，利用領先的安永 AI 技術，應用在策略與交易、數位轉型、諮詢、審計和稅務服務，透過 AI 生態系統來增強相關能力。

安永全球主席兼執行長 Carmine Di Sibio 指出，每個企業都在思考如何將 AI 整合到企業中，以及對未來的影響，這也是為什麼安永協助客戶要如何從董事會和企業裡，捕捉到 AI 的變革力量，期盼 EY.ai 平台更有助客户提高工作品質，最終改善工作。

安永與 Thomson Reuters 合作，結合稅務、法律、全球貿易及環境、社會和治理（ESG）服務的觀點，加速共同開發新的 AI 驅動解決方案和服務，並積極提升員工具備 AI 知識和技能。安永推出員工專屬的 AI 學習和發展，發布 EY.ai EYQ 的大型語言模型。

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EY.ai 將推出多個 AI 解決方案和服務，包括安永智慧薪資聊天機器人，今年 3 月與 Microsoft 測試，可回答複雜的員工薪資問題，有望減輕企業主 50% 以上的負擔，並發布 20 項新的審計技術功能，將公開可用和安永生成的數據，結合安永審計技術平台，支援評估風險，運用在預測分析、資料搜尋及摘要等。

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編輯：譚翠兒