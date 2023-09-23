歐盟批准晶片法案　目標2030年產量占全球兩成

歐洲《晶片法案》9月21日正式生效。根據《晶片法案》，到2030年歐盟將彙集來自歐盟機構和各成員國111.5億歐元公共投資，並將利用大量私人投資。今年7月，歐洲議會通過《晶片法案》。法案要求，到2030年歐盟晶片產量全球占比應從目前的10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。

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歐盟委員會發布的公告顯示，該方案通過「歐洲晶片計畫」促進關鍵技術產業化，鼓勵公共和私營企業對晶片製造商及其供應商的製造設施進行投資。外電報導，在法案框架下，歐盟計畫在成員國和委員會之間建立協調機制，以加強成員國之間的合作，監測晶片供應，預估需求，並在必要時啟動應急機制。

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編輯：譚翠兒