  • 33°C
香港時間 : 2023923日 (週六) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杭州亞運】周大福企業社會方案舉辦活動　率領10港青赴杭州觀賞亞運賽事

Hot Talk 13:01 2023/09/23

分享：

分享：

【杭州亞運】周大福企業社會方案舉辦活動　率領10港青赴杭州觀賞亞運賽事

鄭氏家族投資旗艦周大福企業旗下慈善平台周大福企業社會方案（CTFE Social Solutions）一直致力推動本地青年參與體育運動，有線寬頻 （01097） 副主席兼執行董事曾安業率領其創辦的CTFE Social Solutions於杭州亞運會中國之家舉辦「凝聚迎亞運 杭港青連線」活動，安排10位青年大使到杭州觀賞亞運賽事及與當地青年交流。

活動邀得2020東京奧運會射擊混合團體10米氣步槍金牌得主楊皓然、數十位亞運會志願者與10位香港青年大使交流，讓各位青年大使擔任「小記者」訪問一眾嘉賓。，逾200位林大輝中學的同學及來自「共創明『Teen』計劃」的學員亦在林大輝中學透過連線參與是次活動。香港男子擊劍運動員「大師兄」張小倫更現身林大輝中學會場與同學一起為中港健兒打氣。

10位獲邀現場出席「凝聚迎亞運 杭港青連線」的香港青年大使將與當地青年展開為期一周的深度交流，期間更會走訪當地名勝以及到浙江大學交流，並會現場觀賞亞運開幕儀式及賽事。

杭州亞運周六晚上開幕，有線寬頻旗下HOY TV將獨家全程直擊重點賽事。

ET財智Talk

相關文章：

【分析│新世界系】周大福企業突改變初衷維持新創建上市地位　箇中原因是甚麼？

【新世界系】過渡性房屋變「智慧社區」？　新世界夥周大福等機構設創新教室及引入支援方案

責任編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 杭州 中學 周大福 亞運會 有線寬頻（01097）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15初期銷售勝預期　料末季分部營收、利潤輕易實現按年增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款