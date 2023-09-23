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拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日

環球社會熱點 13:16 2023/09/23

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美國總統拜登（Joe Biden）宣布，將在下周二（26日）訪問密歇根州，支持當地罷工的車廠工人。拜登將早於總統大選潛在對手﹑前總統特朗普（Donald Trump）一日到訪當地。

美國車廠工人集體罷工 車價恐飆升 【下一頁】

拜登在社交平台宣布，下周二將到達密歇根州，親身支持美國汽車工人聯合會（United Auto Workers union，簡稱UAW）發起的罷工，支持他們爭取為行業創造出價值後的合理報酬。

UAW周五（22日）邀請拜登，前往密歇根州探訪罷工工人，並表示可能擴大工業行動規模，影響全美範圍通用汽車（General Motors）及佳士拿Chrysler母企Stellantis的零件集散中心。UAW亦透露，與福特汽車（Ford Motor）商討正取得進展。

下周三（27日）特朗普將訪問密歇根州，發言人批評拜登的提前到訪只是「廉價打卡點」。發言人指拜登下周二訪問密歇根州唯一理由，單純是特朗普後一日才訪問當地。

福特成功阻加拿大工人罷工 與工會達成臨時協議 【下一頁】

特朗普其時將會在一個由支持車廠工人的集會上發表講話，嘗試爭取更多藍領選民支持，惟他未有透露是否探訪罷工工人。UAW會長曾批評特朗普，直指工會對抗富豪階層及使特朗普等人利用工人階層變更富有的經濟體系。

德州大學歷史學家Jeremi Suri形容，總統探訪罷工行動實屬罕見，即使是立場親勞工的前總統卡特（Jimmy Carter）亦從未有過。Suri認為，拜登行動象徵其立場改變，改與基層人士站在同一陣線。

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責任編輯：吳漢培

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