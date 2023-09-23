金融管理局　將推最簡可行產品

據中証報道，香港金融管理局總裁餘偉文於9月22日在第五屆外灘金融峯會上表示：「很快，我們將推出所謂的『最簡可行產品』，旨在為mBridge（多邊央行數字貨幣橋項目）逐步商業化鋪平道路。」餘偉文介紹，香港金融管理局、國際清算銀行與包括中國人民銀行在內的多家中央銀行合作開展的mBridge項目正穩步推進。最新試點測試表明，這個中央銀行數字貨幣批發平台能夠以更低成本和更高透明度提升跨境支付效率。他表示，我們期待更多中央銀行機構加入這一開放平台。希望這一平台能有助於解決跨境支付中長期存在的痛點，提高全球價值鏈效率。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場 逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

余偉文在５月到訪阿聯酋時，就曾表示，多種央行數碼貨幣跨境網絡（mBridge）料明年初可進入「最簡可行產品（MVP）」階段，除了中國內地、香港、泰國及阿聯酋四地央行，另有兩地央行正洽談加入，相信於MVP前會有更多央行參與。

同場加映 【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒