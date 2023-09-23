▲ 【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15初期銷售勝預期 料末季分部營收、利潤輕易實現按年增長

蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone 15周五（22日）開始發貨，被譽為「地表最強蘋果分析師」、天風國際證券分析師郭明錤表示，從新iPhone初期銷售結果調查來看，蘋果第4季的iPhone營收與利潤可望將優於預期，並因更佳的產品組合與更高出貨量，可輕易實現iPhone營收、利潤按年成長。

郭明錤維持iPhone 15下半年出貨量為 8,000 萬部的預估，而iPhone 14 由於去年 11 月鄭州工廠停工事件，下半年出貨量為7,600萬部。

郭明錤稱，根據供應鏈最大瓶頸的長焦相機模組訂單，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上修到3,500萬部，對比iPhone 14 Pro Max去年的2,800萬部出貨，認為iPhone 15 Pro Max將是推升今年末季iPhone業務增長的最大推手。

郭明錤提到，iPhone 15 Plus因預期低，故反而因銷售結果沒那麼差而可能增加訂單；iPhone 15與15 Pro則均低於預期，如果Apple不降價銷售，有可能會砍單。

相關文章：

【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱 禁用報道、華為歸來影響有幾大？

【華為手機】郭明錤：華為明年或因高階P及Mate系列推出 料為3000至4000萬部手機訂零組件

責任編輯：李哲毅