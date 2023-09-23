▲ 【美國通脹】聯儲局三官員稱不排除進一步加息

有美聯儲官員周五警告稱，即使在本周議息會議維持聯邦基金利率不變，當局仍可能進一步加息，三位儲局官員表示，仍不確定與通脹鬥爭是否已經結束。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）出席活動時發表演講指，通脹仍然過高，預計（聯邦公開市場）委員會可能會適當地進一步提高利率，並將利率維持在限制性水平一段時間，以便通脹及時回到2%的目標。她表示：「考慮到目前貨幣政策的限制下，通脹的進展可能會很緩慢。」她指出，在聯準局早前發布預測中，通脹率仍高於2% 的目標，至少到2025 年底。

波士頓聯儲銀行行長科林斯（Susan Collins）認為，進一步收緊貨幣政策「當然不會排除在外」，不過她也建議保持耐心，因為美聯儲試圖從嘈雜通脹數據中，獲取正確的訊息。科林斯表示，現時就對通脹能否可持續回到 2% 的目標抱有信心還為時過早，就業增長仍高仍趨勢，服務業方面的通脹上升仍然令人擔憂。科林斯預計，利率可能必須保持在比之前預測更高、更長的水平上。

三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）表示，她仍然需要更多數據來確定利率是否應該再次升息，不過她稱聯準會在未來的利率決策中保持耐心是「謹慎的」做法。她在一次活動中表示：「問題是，如果我們決定要結束（目前利率政策），我們會說我們已經完成了，我們肯定會再說一遍，而實際上我們並不知道。」

相關文章：

【美國加息】儲局前「鷹王」布拉德︰儲局可能需要進一步加息 以防通脹再加速上升

【美國經濟】兩前儲局官員分別認為 美國經濟難以實現軟着陸

編輯：李哲毅