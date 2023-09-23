【iPhone 15實測】iPhone 15、iPhone 15 Pro Max新機上手　5大Q&A懶人包

新一代iPhone 15系列已經正式開賣，如果之前已經看過不少新機開箱的讀者，但是仍未決定好入手哪一邊新iPhone；又或者已經入手新機，還想探索有哪些新功能的話，以下也整合了iPhone 15及iPhone 15 Pro Max的5大Q&A，方便解答各位讀者的問題！

iPhone 15、iPhone 15 Pro系列已全面更改瀏海設計，採用了在上一代iPhone 14 Pro系列推出的動態島Dynamic Island；iPhone 15 Pro及Pro Max亦轉用了鈦金屬物料、靜音鍵改為動作按鈕Action Button；而Pro Max的相機更升級採用了5倍120mm遠攝鏡頭（四重反射稜鏡相機模組），令遠距離拍攝更清晰。

是次記者開箱實測的是粉紅色iPhone 15以及藍色鈦金屬iPhone 15 Pro Max，首先讓大家一睹真機上手的外觀！

粉紅色iPhone 15開箱：

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藍色鈦金屬iPhone 15 Pro Max開箱：

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iPhone 15、iPhone 15 Pro Max 5大Q&A

Q1. 換上USB-C接口，傳送檔案快多少？

今次iPhone 15全系列轉用USB-C接口，亦可以將4K 60fps的ProRes的影片直接存到外接硬碟。

記者分別使用原裝附送的USB-C 2.0線及Thunderbolt線，測試傳送100多個檔案，包括90段影片及18張相片。結果使用原裝線需要大約1分鐘，而Thunderbolt線只需約13秒，相信對於需要快速傳送大量檔案的用家而言，這個功能非常實用。

另需注意的是，原裝配件只有USB 2.0線，USB 3.0線就要自己買。

Q2. 用新機可以幫哪些裝置充電？

可用手機來替Apple Watch、AirPods Pro 2，甚至其他品牌的裝置。

如果兩部iPhone互相充電，官方都表示OK，不過暫時就未可揀選由哪一部iPhone為另一部充電。主要是電量較多的，為另一部充電。

Q3. iPhone 15 Pro、Pro Max機款轉用Action Button，比靜音鍵更好用？

由第1代iPhone就開始使用的「啪掣」靜音鍵，在今代iPhone 15 Pro系列改為Action Button，讓用戶自訂按鈕功能。用戶可以選用作靜音功能，也可以用來設定成專注模式、相機、電筒、放大鏡、語音備忘錄、翻譯等快捷鍵。

記者實測後覺得，設定為備忘錄、翻譯、語音備忘錄會相對實用。但如果設定為靜音鍵，就要小心按錯！

Q4. 耗電有幾快？

記者分別以iPhone 15及iPhone 15 Pro Max進行實測，連續播片、影相及拍片、打機兩小時，並將屏幕亮度調至最高。

iPhone 15由78%跌至47%，iPhone15 Pro Max由100%跌至83%。

Q5. Pro Max採用5倍光學變焦遠攝鏡，有甚麼分別？

iPhone 15 Pro Max主相機這次也提供24mm、28mm、35mm三種焦段切換，再加上微距、超廣角13mm、兩倍望遠48mm、5倍望遠120mm，等於提供7種焦段可用。

而iPhone 15 Pro系列的4,800萬畫素主相機，多加了一層鍍膜，藉此減少光源四周出現的光暈及霧化的現象，記者實測後亦發現真的有改善。

另外預設選項都多咗2,400萬像素，對比前代預設的1,200萬像素，提供更多的細節。

另有全新人像模式

今次iPhone 15系列都具備全新人像拍攝功能，只要在普通拍照模式下，手機偵測到人物時，左下角就會彈出「f」標誌，表示手機正在捕捉景深，點按一下就可以啟用。

不用像過去那樣進入「人像模式」，在拍攝後，還可在照片App中再調整對焦及景深。

3A大作手遊體驗 有待之後實測

至於玩手遊的體驗方面，iPhone 15 Pro系列採用A17 Pro芯片，支援硬件加速光線追蹤，令遊戲畫面有更流暢、更逼真的燈光效果。不過，Apple預告將會登陸iPhone的多款主機遊戲、3A大作包括《死亡擱淺》、《刺客教條：幻象》、《惡靈古堡8村莊》等，據外媒預測，最快都要10月或年底先玩到。

所以今次記者主要都是試玩一些需要高配置的手遊，例如食雞PUBG以及原神，想了解更多實測，就要密切留意之後報道啦！

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iPhone 14 Pro及Pro Max已下架

售價方面，iPhone 15 Pro為8,599港元起；iPhone 15 Pro Max則為10,199港元起。至於上代機款，iPhone 14售5,999元起，iPhone 14 Plus售6,899元起，iPhone 14 Pro及Pro Max就已經從官網下架，不能訂購。

記者：張寶燕

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