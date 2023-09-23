【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基

美國媒體周五（22日）報稱，總統拜登（Joe Biden）已通知烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），將向烏國提供一直希望擁有的長程導彈。華府拒絕回應有關傳聞。

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全國廣播公司（NBC）引述政府官員及國會人員，指拜登己通知澤連斯基，烏軍將獲得美軍的長程導彈系統「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）。

澤連斯基周四（21日）與拜登會面時，美方公布新一輪3.25億美元軍事援助（約25.42億港元），但當中未提及ATACMS。白宮及五角大樓均拒絕回應傳聞，後者更拒絕透露當日會面時美方是否承諾援助長程導彈。

華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外 【下一頁】

轉訪加拿大的澤連斯基亦避談傳言，強調與美方商討所有種類的武器援助，包括長程武器﹑彈藥及防空系統等，並重申美國是烏軍最大援助國。

烏方多次要求美軍提供ATACMS，希望幫助反攻攻勢，以及阻礙俄國佔領區的軍隊後勤補給線﹑空軍基地及鐵路網絡。據悉，美方可能援助的ATACMS射程達超過300公里。

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責任編輯：吳漢培