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3名內地女學生為方便上學　1.35萬合租沙田第一城兩房

股樓投資 11:15 2023/09/23

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進入9月下旬，租賃市場仍然活躍，中原地產吳啟業表示，沙田第一城剛錄29座中層C室，實用面積327平方呎，2房間隔，開價約14,000元，日前議價後以13,500元租出，實用平均呎租41.3元。

據了解，新租客為3名內地女學生，本合租新界西物業，見屋苑交通方便，租金合理，即決定租入單位自用，方便上學。據了解，業主於1993年以130萬元購入單位，是次租出單位可享約12.5厘租金回報。

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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撰文 : 蔡子俊

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