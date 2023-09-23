3名內地女學生為方便上學　1.35萬合租沙田第一城兩房

進入9月下旬，租賃市場仍然活躍，中原地產吳啟業表示，沙田第一城剛錄29座中層C室，實用面積327平方呎，2房間隔，開價約14,000元，日前議價後以13,500元租出，實用平均呎租41.3元。

據了解，新租客為3名內地女學生，本合租新界西物業，見屋苑交通方便，租金合理，即決定租入單位自用，方便上學。據了解，業主於1993年以130萬元購入單位，是次租出單位可享約12.5厘租金回報。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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