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市場正在尋找OPEC替代油品　料加拿大原油出口暴增

環球政經 10:41 2023/09/23

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根據鉅亨報道，因沙烏地阿拉伯及俄羅斯減產刺激海外原油需求，從美國海灣出口的加拿大原油預估將會在10月暴增，而美國煉油廠進入維護期，意味着將向市場釋出更多原油。

參與市場的交易商表示，加拿大下個月的原油出貨預估將達 1,100 萬桶，幾乎是9月出口額的6倍。創紀錄次高，主要是因為美國煉油廠即將進入季節性維護期，並減少原油加工量，從而為亞洲和歐洲買家釋出更多原油供應。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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在加拿大內陸亞伯達省生產的油砂 (Oil sands)，是透過複雜的管線網絡到達位於美國德州的港口，然後運往中國、印度和西班牙的煉油廠。這種油質量較重、含硫量較高，是備受美國燃料製造商青睞的原油種類。


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編輯：譚翠兒

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