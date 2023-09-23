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比亞迪正考慮在墨西哥建設新工廠

股樓投資 10:30 2023/09/23

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比亞迪(01211)執行副總裁李柯表示，集團正考慮在墨西哥建設新工廠，但將取決於市場需求。

李柯指出，目前向墨西哥提供的汽車來自中國，但如果日後需求量擴大，比亞迪會考慮在墨西哥生產。

截至目前，比亞迪已在墨西哥開設了5家門市，並以全球知名建築設計公司Gensler的設計風格作為主調，展現比亞迪在美洲全新的品牌形象。

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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比亞迪墨西哥分公司國家經理鄒舟曾表示，「今年，比亞迪計劃透過11家授權經銷商在墨西哥銷售新能源汽車。到2023年底，比亞迪將在當地設立50家門市，業務佈局將擴展至32個州 。」


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編輯：譚翠兒

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