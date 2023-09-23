騰訊回購131萬股 涉資4億元

騰訊(00700) 22日公布，於港交所（00388）回購131萬股，每股作價介乎300.2元至313.6元，涉資約4.03億元。自從普通決議案通過後，騰訊累計購回7,212.26萬股，佔公司股本0.75222%。

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騰訊ADR（美股存託憑證）較本港21日收市價跌逾1%，以港元計，折合報299.5元。阿里巴巴及美團ADR偏軟。

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編輯：譚翠兒