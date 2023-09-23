華僑銀行指聯儲局大幅上調明年利率預測

根據aastocks報道，華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑銀行香港經濟師姜靜發表報告，指聯儲局一如預期維持基準利率不變。聯儲局官員調高了今明兩年的增長預期。2023年GDP增長目標由之前的1%大幅上調至2.1%，而2024年也同樣由1.1%上調至1.5%。聯儲局主席鮑威爾在隨後的新聞發佈會上表示聯儲局上調經濟增長預期主要是因為強勁的消費支出。受強勁的經濟增長預期支援，聯儲局也同樣下調了失業率的預期，2023年失業率預期由之前的4.1%下調至3.8%，而2024年的預期則由4.5%下調至4.1%。

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總體來看，聯儲局會議後，市場不斷調整降息幅度預期，成為近期美債收益率大幅上升的主要因素，從而也推動了對美元的支撐。隨着10年期美債收益率終於接近4.5%，這將對美股形成壓力。目前無風險利率已經非常接近公司的盈利收益。股票的波動或將繼續從避險角度支援美元。

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編輯：譚翠兒