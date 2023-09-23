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【F1日本分站賽】F1夥Lenovo研新設計　分站冠軍親吻獎盃將亮燈　本周日首次亮相（有片）

10:00 2023/09/23

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F1一級方程式賽車日本站正賽將於明（24日）舉行，分站冠軍鹿死誰手，相信車迷們都相當關切。不過，在日本站排位賽以及正賽舉行前夕，Lenovo就搶先宣布是次將會為車手以及車迷帶來驚喜。

【3D屏幕】Lenovo發布「ThinkVision27」3D屏幕　支援裸眼3D影像顯示  

【雙屏幕電腦】Lenovo Yoga Book 9i登陸香港　雙屏幕電腦索價24,998港元

Lenovo宣布，全球首個以親吻觸發並亮燈的F1獎盃即將在明日正式亮相，勝出車手站上頒獎台時，將會獲頒發全新設計的獎盃。當車手親吻獎盃時，就會觸發獎盃亮燈，並轉為該名勝出車手的國籍國旗顏色。

負責是次計畫的Lenovo企業行銷執行創意總監Philip Marchington接受本報訪問時表示，希望可藉著科技為這個「獲勝傳統」帶來嶄新體驗，為車手和大眾帶來驚喜的同時，也能以新方法推廣這項競賽盛事。

【MWC 2023】Lenovo推新ThinkPad及IdeaPad系列　提升混合工作靈活度

記者：曾曉汶

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