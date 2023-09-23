【F1日本分站賽】F1夥Lenovo研新設計　分站冠軍親吻獎盃將亮燈　本周日首次亮相（有片）

F1一級方程式賽車日本站正賽將於明（24日）舉行，分站冠軍鹿死誰手，相信車迷們都相當關切。不過，在日本站排位賽以及正賽舉行前夕，Lenovo就搶先宣布是次將會為車手以及車迷帶來驚喜。

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Lenovo宣布，全球首個以親吻觸發並亮燈的F1獎盃即將在明日正式亮相，勝出車手站上頒獎台時，將會獲頒發全新設計的獎盃。當車手親吻獎盃時，就會觸發獎盃亮燈，並轉為該名勝出車手的國籍國旗顏色。

負責是次計畫的Lenovo企業行銷執行創意總監Philip Marchington接受本報訪問時表示，希望可藉著科技為這個「獲勝傳統」帶來嶄新體驗，為車手和大眾帶來驚喜的同時，也能以新方法推廣這項競賽盛事。

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記者：曾曉汶

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