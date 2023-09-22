恒地捐地 博愛醫院藍地建全港最大型長者安老院舍 提供1434個長者護養及護理宿位

隨著人口老齡化，長者及基層照顧者對安老院舍服務需求與日俱增，博愛醫院一直致力提供優質的安老服務，承蒙在李兆基基金贊助下，恒基兆業地產（00012）向博愛醫院捐出一幅位於屯門藍地福亨村路的十萬呎土地，興建全港最大型安老院舍 -「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」，提供超過 1,400 個護理及護養宿位。

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為隆重其事，博愛醫院特於周三（20 日）舉行「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍動土禮」，儀式標誌著新院舍工程正式展開，亦見證博愛醫院與屯門社區共同邁向新的階段。

▲ 一眾嘉賓主持動土儀式，標誌工程正式啟動。

▲ -博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍設計圖。

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「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」為全港最大的長者安老院舍，落成後可提供1,434個長者護養及護理宿位。項目旨在打造一所讓長者無憂及享受豐盛晚年生活的院舍，以「CARE．關愛」為設計理念，貫通整個項目，包括：

 「Custom-made Design 定制設計」- 配合長者的身體需要

 「Active 積極性」- 通過與社區鄰里的互動來鼓勵積極性

 「Rejuvenate 恢復活力」- 將康復融入長者日常生活，提升長者的健康

 「Environment 環境」- 提供舒適安全的生活環境

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院舍分別設有護理大樓及護養大樓，為健康欠佳、身體殘疾、認知能力稍為欠佳或未能自我照顧起居的長者，提供起居住宿照顧、膳食、基本醫療及護理服務。此外，設計具備大型綠化園林、天台花園及各類型活動空間，以增加長者的社交康樂，促進人際關係，保持其身心健康。未來院舍亦會提供全方位服務，包括牙醫、中醫、配藥中心及物理治療室等等，讓住宿院友毋須外出，已能得到一站式的診療及護理照顧。項目上蓋工程預計於 2026 年完成，並於 2027 年投入運作。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，本屆政府強調「政、商、民」一同合作，這個院舍項目正正是這方面的典範。院舍由規劃、建造到落成，需要經過一段長時間，相信大家一定可以發揮香港人的拼勁，以香港人的速度完成這個能讓長者安度晚年的院舍。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示：「李兆基博士和恒基地產多年來一直關心社會上不同人士的需要，今次我們捐出土地興建安老院舍，希望能夠幫助多年來為香港打拼和貢獻的長者，可以有豐盛和舒適的生活，安享晚年。我很高興項目踏入新的里程碑，期望項目落成後，可以讓所有入住的長者繼續保持活力和身心健康。」

博愛醫院董事局主席陳首銘致辭感謝各方的鼎力支持，令項目得以順利開展。他表示：「博愛醫院能進一步構建『老有所屬，老有所為』的服務，實踐共融社會，全賴政府與社會各界的支持，協力為民紓困，為社區支援帶來新景貌。」



博愛醫院一直積極拓展安老服務，為長者提供適切、全面的住宿照顧及社區支援。現時屬下設有兩所護養院及四所護理安老院，提供全面及持續的護理照顧及住宿服務，而博愛屬下十一間長者服務中心提供多元化的社區支援及社區照顧服務，協助社區上不同需要的長者及護老者發展積極豐盛人生，居家安老。

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撰文：陳詠妍