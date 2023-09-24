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【美國通脹】大鱷阿克曼揚言沽空美債　「30年美債息或見5.5厘」

股市 17:41 2023/09/24

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美國10年期國債息率持續上升，今日更一度升穿4.5厘關。對冲基金經理、Pershing Square Capital 創始人阿克曼（Bill Ackman）表示，在政府債務增加、能源價格上漲以及綠色轉型成本的背景下，預期長期利率會進一步走高，30年債息或高見5.5厘。更直言長期通脹不會回到聯儲局2%的目標，故依舊會沽空債券。

Bill Ackman在社交媒體平台X上發文稱，美國長期通脹加實際利率，再加上期限溢價表明，5.5%是30年期國債息率的合適水平。美國30年期國債最新報4.54厘，與其預測水平相差近100個基點。

「無論鮑威爾重申目標多少次，長期通脹率都不會回到2%，通脹目標在金融危機發生後非常武斷地設在2%，而當時的情況與現在大相徑庭。」

 

Ackman補充，由於經濟表現超預期，基礎設施支出支撐了經濟成長和債券供應，對經濟衰退的預期已推遲到2024年之後，惟通脹卻不太可能像聯儲局主席鮑威爾所希望的幅度般回落。「

ET財智Talk

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 國債
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