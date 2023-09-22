【內房危機】穆迪對國資房企前景看法轉負面 或下調萬科金茂評級

評級機構穆迪繼上周將中國房地產行業前景由「穩定」調低至「負面」後，昨日就一眾具有國資背景、未發生流動性風險的內房企業發表報告，態度全變負面，並將最早去庫存的地產巨頭萬科（02202），以及中國金茂（00817）列入信用評級可能下調的觀察名單。穆迪分析師表示，從評級下調的評估反映，在中國房地產市場復甦前景不明朗的情況下，萬科恢復其疲軟的合同銷售和信用指標的能力存在很大不確定性，預計萬科銷售在未來一至兩年輕微下跌。至於在一二線城市有優質土儲的中國金茂，穆迪估計金茂合約銷售額將在未來12至18個月內輕微增長。

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除了萬科和金茂，穆迪還將多家具國資背景的地產商的評級展望由「穩定」調低至「負面」，包括中國海外（00688）、保利發展（滬：600048）、越秀地產（00123）、中國海外宏洋（00081）、綠城中國（03900）等，意味穆迪認為這些企業在未來12至18個月，實現穩定經營業績和與當前評級水平相稱的信用指標的能力面臨不確定性。

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