【餓「新」嘗啖＠iM網】帝京獅房菜 品味張愛玲

美食與文學，都是令人陶醉的藝術，如果將美食與文學相結合，那將會是雙重享受。一代才女張愛玲曾在《談吃與畫餅充饑》中寫道：「中國人好吃，我覺得是值得驕傲的，因為是一種最基本的生活藝術。」張愛玲對吃非常講究，作品中不乏提及佳餚美饌的篇章；帝京酒店廚藝總監江肇祺對張愛玲非常欣賞，屢次打造出色香味俱全的「愛玲宴」，一次比一次精彩，完美用廚藝演繹出張愛玲的傳奇。

張愛玲曾在香港生活過，她住過淺水灣，也住過加多利山，當時她加多山的房間，還可以望到獅子山呢。這晚，我們坐在獅房菜靠窗的桌子，望着同樣的獅子山，品嚐愛玲宴3.0，用舌尖感受她的文學世界，和張愛玲之間，那麼遠卻又這麼近。

全新推出的愛玲宴 3.0版本，製作和食材都與前有別，相同只在於菜式的靈感與研發，都來自張愛玲的作品，包括《沉香屑‧第一爐香》、《金鎖記》、《傾城之戀》等，每一道菜都散着獨特的故事。品味的，不僅是美食，還有張愛玲的情懷。

前菜三小碟，分別是冷切牛舌、合肥小丸和胭脂鵝脯，前者是《沉香屑‧第一爐香》中，出現在三位角色於餐桌上「角力」時的菜式；合肥小丸則是張愛玲兒時的最愛；至於後者，是張愛玲對紅樓夢中淮揚美食的嚮往。

▲ 色香味俱全的前菜三小碟。



拌以蟹油的賽螃毛蟹點綴上黑魚子，鮮美又惹味。靈感來自《金鎖記》的曹七巧，江師傅特別將其拆肉入饌，代表性格張牙舞爪如螃蟹的七巧，實則是缺乏保護的弱者，同時，亦以金黃的蟹油象徵金鎖，將美味鎖住，讓人垂涎欲滴。

▲ 賽螃毛蟹靈感來自《金鎖記》



傾城之戀是借故事中處於戰亂的男女主角，「難得吃一次蠔湯」，發揮延伸，將熬製的蠔湯，燉以蘭州蜜瓜、瑤柱、響螺、豬肉等，鮮甜無比，每一口都飲到滋潤。

▲ 蘭州蜜瓜、瑤柱響螺湯。



神仙鴨子我最喜歡，代表《花凋》的神仙鴨子濃郁甘香，肉質酥化入味，連那口湯汁，都味道誘人。小說中這可是外強中乾的鄭家，為宴請未來女婿而強撐的排場中，不可或缺的一道菜。

▲ 花椒麵醬拌禪衣鱈魚、松茸。

▲ 來自愛麗絲的食譜：核桃、鮑魚酥盒。



然後是代表玫瑰與白玫瑰的咖喱與海參，香濃的咖哩裏盡是入味的海參，伴以紅白花卷，絕配。此外，還有代表《小艾》的花膠、櫻桃蕃茄淮山麵；《怨女》赤心豆、蓮心粥等。合共九道菜的盛宴，不僅是美食的呈現，更像是張愛玲故事的延伸，吃的是滿滿的詩情畫意。

▲ 中場清味蕾的啫喱小清新。

▲ 神仙鴨子。

▲ 代表紅玫瑰與白玫瑰的咖哩海參、花卷。

▲ 花膠、櫻桃蕃茄淮山麵。

▲ 赤心豆、蓮心粥。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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